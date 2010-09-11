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Судьи
Главный судья:
Шишков А.В. (Московская область)

Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)

11.09.2010, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. Молодежное первенство, 20 тур Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
6 тур
16 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 16:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
4 тур
11 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 17 10 3 66:23 +43 61
2. Амкар (мол) 30 17 6 7 50:38 +12 57
3. Зенит (мол) 30 17 4 9 53:22 +31 55
4. Рубин (мол) 30 14 9 7 41:31 +10 51
5. Локомотив (мол) 30 14 7 9 53:30 +23 49
6. Раменское 30 13 9 8 46:37 +9 48
7. Сибирь (мол) 30 13 9 8 49:45 +4 48
8. Кр. Советов (мол) 30 12 9 9 54:43 +11 45
9. Ростов (мол) 30 12 5 13 32:34 -2 41
10. 30 11 6 13 38:62 -24 39
11. Томь (мол) 30 8 12 10 30:39 -9 36
12. Спартак Нч (мол) 30 9 7 14 30:45 -15 34
13. Динамо М (мол) 30 9 5 16 34:55 -21 32
14. ЦСКА (мол) 30 6 5 19 38:58 -20 23
15. Анжи (мол) 30 4 8 18 19:40 -21 20
16. Ахмат (мол) 30 3 11 16 16:47 -31 20
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