Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
Лига наций. Грузия разгромила Армению (6:1)
Грузия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Где смотреть матч Грузия – Армения: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 23 марта 2025
Армения – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025
Где смотреть матч Армения – Грузия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 20 марта 2025