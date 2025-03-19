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Россия - Гренада: онлайн-трансляция 19 марта 2025

Россия
19.03.2025, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Гренада
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Россия - Гренада
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
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Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Вчера, 21:05
4
Стал известен еще один соперник сборной России на март
Вчера, 15:36
5
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
Вчера, 11:11
7
Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»
9 марта, 19:52
10
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
8 марта, 22:28
1
Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Вчера, 21:05
4
Стал известен еще один соперник сборной России на март
Вчера, 15:36
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Угальде в одном матче за сборную Коста-Рики сделал в 3 раза больше голевых действий, чем за полгода в «Спартаке»
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- : -
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Гондурас
- : -
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Вьетнам
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