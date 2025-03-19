Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину

Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»

Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Стал известен еще один соперник сборной России на март

Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»

Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину

Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»

Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Стал известен еще один соперник сборной России на март

Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»

Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»

Стал известен еще один соперник сборной России на март