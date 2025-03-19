Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Стал известен еще один соперник сборной России на март
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Стал известен еще один соперник сборной России на март
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все»
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Стал известен еще один соперник сборной России на март
Угальде в одном матче за сборную Коста-Рики сделал в 3 раза больше голевых действий, чем за полгода в «Спартаке»