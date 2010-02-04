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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Расинг
Атлетико - Расинг: обзор матча 04 февраля 2010
Атлетико
04.02.2010, четверг, 23:55
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Расинг
11'
Симау
41'
Х. Антонио Рейес
64'
Д. Форлан (П)
75'
Д. Форлан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Расинг
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Л. Переа
Желтая карточка
М. Тчите
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Форлан
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Ассунсао
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Форлан
Желтая карточка
М. Торрехон
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
П. Диоп
️️️️
Г. Колса
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Форлан
Желтая карточка
Т. Морал
Замена
М. Тчите
️️️️
Хиско
Замена
Т. Морал
️️️️
О. Серрано
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 2:0!
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:0!
Симау
Пас отдал
С. Агуэро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
(К)
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Расинг
3
Ориоль
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
0
Луис Гарсия
АП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
5
Тиагу
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-2-3-1
1
Колторти
14
Пинильос
3
Энрике
3
Торрехон
18
Фернандес
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
20
Каналес
11
Серрано
9
Хиско
19
Рейес
14
Хурадо
14
Хурадо
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Ассунсао
10
Форлан
6
Бальде
6
Бальде
10
Форлан
11
Серрано
23
Морал
23
Морал
11
Серрано
8
Колса
18
Диоп
18
Диоп
8
Колса
9
Хиско
7
Тчите
7
Тчите
9
Хиско
Остались в запасе
Атлетико
Расинг
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
3
Ориоль
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
3
Ориоль
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Атлетико - Расинг
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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