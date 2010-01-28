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Судьи
Главный судья:
Даниэль Беннет (ЮАР)

Гана - Нигерия

28.01.2010, Четверг, 19:00 мск Луанда, стадион Эштадиу Сидаде Университариа Трансляция: "Евроспорт" 18:45 (прямая) Кубок Африканских Наций, 1/2 финала Гана - Нигерия
Кубок Африканских Наций 2008
1/4 финала
3 февраля, воскресенье 20:00 Гана 2:1 Нигерия
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