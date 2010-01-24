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Судьи
Главный судья:
Эдди Майле

Кот-д'Ивуар - Алжир

24.01.2010, Воскресенье, 22:30 мск Кабинда, стадион Эштадиу Шимандела Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Кот-д'Ивуар - Алжир
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