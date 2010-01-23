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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Челси
Престон - Челси: обзор матча 23 января 2010
Престон
23.01.2010, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Челси
37'
Н. Анелька
48'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Челси
Замена
Д. Мэйор
️️️️
К. Седжвик
Замена
Н. Меллор
️️️️
К. Браун
Замена
Д. Коул
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Д. Паркин
️️️️
Д. Картер
ГОЛ! 0:2!
Д. Старридж
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
М. Харт
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Ж. Беллетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Каллум Дэвидсон
ЛЗ
24
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
5
Юль Мавене
ЦЗ
2
Майкл Харт
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЛВ
18
Ричард Чаплоу
ОП
24
Даррен Картер
ЦП
2
Билли Джонс
ЦП
7
Крис Седжвик
ПВ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
0
Жулиано Беллетти
ОП
0
Деку
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Престон
22
Уэйн Хендерсон
ВР
14
Лиам Чилверс
ЦЗ
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Адам Бартон
ЦП
20
Джон Паркин
ЦФ
33
Нейл Меллор
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джо Коул
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лонерган
3
Дэвидсон
24
Сент-Леджер
5
Мавене
2
Харт
18
Чаплоу
24
Картер
2
Джонс
23
Уоллес
7
Седжвик
9
Браун
4-1-2-1-2
40
Илариу
19
Феррейра
33
Алекс
26
Терри
18
Жирков
0
Беллетти
13
Баллак
8
Лэмпард
0
Деку
39
Анелька
15
Старридж
7
Седжвик
10
Мэйор
10
Мэйор
7
Седжвик
24
Картер
20
Паркин
20
Паркин
24
Картер
9
Браун
33
Меллор
33
Меллор
9
Браун
8
Лэмпард
12
Коул
12
Коул
8
Лэмпард
0
Беллетти
13
Малуда
13
Малуда
0
Беллетти
Остались в запасе
Престон
Челси
14
Лиам Чилверс
ЦЗ
22
Уэйн Хендерсон
ВР
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
16
Адам Бартон
ЦП
Главный тренер
Даррен Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
14
Лиам Чилверс
ЦЗ
22
Уэйн Хендерсон
ВР
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
16
Адам Бартон
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Престон - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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