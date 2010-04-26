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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Н. Богач (Люберцы), О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)

Крылья Советов - Амкар-Пермь

26.04.2010, Понедельник, 19:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Крылья Советов - Амкар-Пермь Молодежные команды: 1 - 3
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 2:0 Крылья Советов
2 тур
21 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
8 тур
2 мая, пятница 15:00 Крылья Советов 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
18 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 4:1 Крылья Советов
7 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
10 тур
12 июля, среда 00:00 Крылья Советов 6:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
26 июня, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 3:1 Крылья Советов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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