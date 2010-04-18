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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Помощники:
Д. Мосякин, А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)

Сатурн - Спартак

18.04.2010, Воскресенье, 16:15 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 6 тур Сатурн - Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
19 сентября, суббота 14:00 Сатурн 2:1 Спартак
8 тур
11 мая, понедельник 16:30 Спартак 4:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
18 октября, суббота 19:00 Сатурн 0:0 Спартак
11 тур
15 мая, четверг 19:00 Спартак 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 14:00 Сатурн 0:0 Спартак
14 тур
22 июня, пятница 19:00 Спартак 2:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Сатурн 1:1 Спартак
12 тур
21 июля, пятница 00:00 Спартак 1:1 Сатурн
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 16:00 Сатурн 1:3 Спартак
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 19:30 Спартак 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 1:0 Сатурн
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Сатурн 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Спартак 0:2 Сатурн
2 тур
19 марта, пятница 00:00 Сатурн 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Сатурн 3:2 Спартак
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Спартак 0:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
31 августа, суббота 00:00 Спартак 0:2 Сатурн
11 тур
8 мая, среда 00:00 Сатурн 1:2 Спартак
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Спартак 0:0 Сатурн
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Сатурн 3:0 Спартак
Чемпионат России 2000
25 тур
2 августа, среда 00:00 Спартак 3:0 Сатурн
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Сатурн 2:0 Спартак
Чемпионат России 1999
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Сатурн 0:3 Спартак
25 тур
5 мая, среда 00:00 Спартак 3:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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