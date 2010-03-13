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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Помощники:
В. Бобык, В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)

Ростов - Томь

13.03.2010, Суббота, 17:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 1 тур Ростов - Томь Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Томь 2:1 Ростов
15 тур
25 июля, суббота 21:00 Ростов 0:0 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:00 Ростов 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Ростов
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 2:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Томь
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Томь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Ростов 2:0 Томь
12 тур
18 июня, суббота 16:00 Томь 1:2 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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