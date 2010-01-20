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Судьи
Главный судья:
Коман Кулибали (Мали)

Нигерия - Мозамбик

20.01.2010, Среда, 19:00 мск Лубанго, стадион Эштадиу Алту да Шела Кубок Африканских Наций, 3 тур Нигерия - Мозамбик
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Нигерия 3 2 0 1 5:3 +2 6
3. Бенин 3 0 1 2 2:5 -3 1
4. Мозамбик 3 0 1 2 2:7 -5 1
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