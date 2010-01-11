Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
К. Беннакур (Тунис)

Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо

11.01.2010, Понедельник, 19:00 мск Кабинда, стадион Эштадиу Шимандела Трансляция: "Евроспорт" 19:00 (прямая) Кубок Африканских Наций, 1 тур Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 2 1 1 0 3:1 +2 4
2. Гана 2 1 0 1 2:3 -1 3
3. Буркина-Фасо 2 0 1 1 0:1 -1 1
...
  • Читайте нас: 