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Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Эркулес
Осасуна - Эркулес: обзор матча 13 января 2010
Осасуна
13.01.2010, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Эркулес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Осасуна - Эркулес
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Матчи команд
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Эркулес
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