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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эксетер Сити - Честерфилд
Эксетер Сити - Честерфилд: обзор матча 30 ноября 2024
Эксетер Сити
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Честерфилд
45+2'
Т. Крама
69'
Д. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Честерфилд
Замена
К. МакДональд
️️️️
Д. МакМиллан
83'
Замена
S. Cox
️️️️
J. Aitchison
82'
Замена
V. Harper
️️️️
И. Нисканен
78'
Замена
J. Bird
️️️️
Д. Магеннис
78'
72'
Замена
Л. Гордон
️️️️
B. Horton
72'
Замена
L. Jessop
️️️️
R. Sheckleford
Замена
К. Дойл
️️️️
J. Richards
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Магеннис
Пас отдал
И. Нисканен
69'
66'
Замена
L. Mandeville
️️️️
J. Berry
Желтая карточка
E. Francis
54'
48'
Желтая карточка
D. Oldaker
Желтая карточка
Р. Вудс
47'
46'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
Т. Нэйлор
ГОЛ! 1:0!
Т. Крама
Пас отдал
Р. Вудс
45'
+2
34'
Замена
A. Dobra
️️️️
M. Jacobs
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
41
Джо Уитворт
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ПЗ
14
E. Francis
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
19
M. Alli
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
3
Branden Horton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
17
Калеб Уоттс
ЦП
27
Ками Дойл
АП
11
Jay Bird
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
40
Connor Cook
ЦП
28
Олли Бэнкс
ЦП
38
Liam Jessop
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
3-3-4
41
Уитворт
4
Крама
25
Суини
4
МакМиллан
14
7
18
Вудс
19
9
Магеннис
11
21
Нисканен
3-2-2-3
31
Томпсон
12
3
4
Нэйлор
2
5
44
17
28
11
41
Мэдден
21
Нисканен
24
24
21
Нисканен
4
МакМиллан
29
МакДональд
29
МакДональд
4
МакМиллан
7
27
Дойл
27
Дойл
7
9
Магеннис
11
11
9
Магеннис
11
19
19
11
3
19
Гордон
19
Гордон
3
4
Нэйлор
28
Бэнкс
28
Бэнкс
4
Нэйлор
2
38
38
2
17
17
17
17
28
7
7
28
Остались в запасе
Эксетер Сити
Честерфилд
33
Shaun MacDonald
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
23
Ryan Boot
ВР
24
Harvey Araujo
ЦЗ
40
Connor Cook
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
Остались в запасе
23
Ryan Boot
ВР
24
Harvey Araujo
ЦЗ
40
Connor Cook
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Эксетер Сити - Честерфилд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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