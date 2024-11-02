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Расписание матчей
Англия. Кубок
Порт Вейл - Барнсли
Порт Вейл - Барнсли: обзор матча 02 ноября 2024
Порт Вейл
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Барнсли
31'
Р. Кертис
17'
М. Робертс
64'
D. Keillor-Dunn
83'
А. Филлипс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Барнсли
84'
Желтая карточка
К. О'Киффи
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Филлипс
Желтая карточка
Д. Дебра
81'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Р. Кертис
71'
Замена
Д. Стокли
️️️️
R. Paton
71'
64'
ГОЛ! 1:2!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
К. О'Киффи
Замена
R. Richards
️️️️
Б. Бейкер-Боайти
62'
Замена
Д. Шоррок
️️️️
К. Грант
62'
58'
Замена
А. Филлипс
️️️️
М. Ваттерс
42'
Желтая карточка
L. Connell
ГОЛ! 1:1!
Р. Кертис
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Робертс
Пас отдал
К. О'Киффи
Желтая карточка
B. Cover
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
28
Brandon Cover
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
99
Ruari Paton
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
25
Diamond Edwards
ЦП
23
Итан Числетт
АП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
Барнсли
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Рипли
15
Дебра
44
16
Лоу
10
Санг
28
8
Грант
11
Кертис
37
Бейкер-Боайти
5
99
3-2-1-4
30
6
4
Робертс
17
27
О'Киффи
32
Ирл
13
Расселл
36
Ваттерс
50
48
11
Хамфрис
8
Грант
7
Шоррок
7
Шоррок
8
Грант
11
Кертис
29
Хакфорд
29
Хакфорд
11
Кертис
37
Бейкер-Боайти
31
31
37
Бейкер-Боайти
99
9
Стокли
9
Стокли
99
36
Ваттерс
8
Филлипс
8
Филлипс
36
Ваттерс
Остались в запасе
Порт Вейл
Барнсли
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
25
Diamond Edwards
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Лорент Толай
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
25
Diamond Edwards
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Лорент Толай
ЦФ
Остались в запасе
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Порт Вейл - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
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