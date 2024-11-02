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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед
Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2024
Суиндон Таун
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
83'
J. McGregor
106'
К. Тшиманга
64'
Г. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
К. Тшиманга
Пас отдал
Д. Кокс
106'
Желтая карточка
J. McGregor
102'
90'
Желтая карточка
А. Доннелли
Желтая карточка
Г. Смит
85'
85'
Желтая карточка
Э. Яндоло
ГОЛ! 1:1!
J. McGregor
83'
Замена
J. McGregor
️️️️
Т. Собовале
82'
78'
Замена
M. Egbo
️️️️
Д. Гордон
78'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Г. Андерсон
Замена
D. Butterworth
️️️️
А. Дринан
72'
Замена
S. McGurk
️️️️
Г. Килкенни
72'
Замена
J. Cotterill
️️️️
O. Clarke
72'
71'
Желтая карточка
Р. Хант
69'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Л. Тэйлор
65'
Замена
А. Вудъярд
️️️️
J. McDonnell
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Андерсон
63'
Желтая карточка
Д. Гордон
Замена
N. Ofoborh
️️️️
M. Freckleton
46'
Желтая карточка
У. Райт
23'
23'
Желтая карточка
J. McDonnell
10'
Желтая карточка
Т. Фланаган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
18
Jamie McDonnell
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Суиндон Таун
30
Joel Cotterill
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
3-2-2-3
1
22
Собовале
31
3
27
Кокс
12
Райт
8
18
Килкенни
10
Смит
23
Дринан
20
Тшиманга
4-3-1-2
1
Мейси
2
Хант
6
Доннелли
6
Фланаган
3
Яндоло
16
Рид
10
18
7
Андерсон
11
Гордон
33
Тэйлор
8
30
30
8
22
Собовале
33
33
22
Собовале
3
10
10
3
18
Килкенни
11
11
18
Килкенни
23
Дринан
14
14
23
Дринан
18
30
Вудъярд
30
Вудъярд
18
7
Андерсон
25
Скалли
25
Скалли
7
Андерсон
11
Гордон
18
18
11
Гордон
33
Тэйлор
14
Хоппер
14
Хоппер
33
Тэйлор
Остались в запасе
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
10
Rosaire Longelo
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
10
Rosaire Longelo
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
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