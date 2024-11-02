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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ротерхэм - Челтенхэм
Ротерхэм - Челтенхэм: обзор матча 02 ноября 2024
Ротерхэм
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Челтенхэм
37'
M. Wilks
36'
Д. Колуилл
45'
Д. Колуилл
58'
E. Archer
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Челтенхэм
87'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Миллер
87'
Замена
T. Pett
️️️️
Д. Колуилл
Замена
B. Hatton
️️️️
M. Wilks
74'
Желтая карточка
Х. Одоффин
71'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Рафферти
70'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
J. Holmes
70'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Пауэлл
69'
69'
Замена
A. Jude-Boyd
️️️️
J. Thomas
60'
Желтая карточка
L. Young
58'
ГОЛ! 1:3!
E. Archer
Пас отдал
J. Thomas
Желтая карточка
Д. Пауэлл
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Д. Колуилл
Пас отдал
J. Thomas
Замена
S. Nombe
️️️️
Х. Тьехи
45'
ГОЛ! 1:1!
M. Wilks
Пас отдал
Д. Хагилл
37'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Колуилл
Пас отдал
L. Young
21'
Желтая карточка
L. Kinsella
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Cameron Dawson
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
12
Mallik Wilks
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
6
Luke Young
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
35
Ben Hatton
ЦП
39
Harrison Duncan
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
4
Tom Pett
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
4-2-1-1-2
1
15
Брэмолл
25
Хамфрис
33
Джулс
2
Рафферти
2
Одоффин
4
Тьехи
12
6
Пауэлл
23
9
Хагилл
3-4-4
27
Пэйн
5
6
Стаббс
19
27
Колуилл
7
6
10
Миллер
4
17
1
6
Пауэлл
4
Келли
4
Келли
6
Пауэлл
12
35
35
12
2
Рафферти
14
МакДональд
14
МакДональд
2
Рафферти
23
15
Унгбо
15
Унгбо
23
4
Тьехи
9
9
4
Тьехи
19
17
17
19
27
Колуилл
4
4
27
Колуилл
10
Миллер
9
Тэйлор
9
Тэйлор
10
Миллер
Остались в запасе
Ротерхэм
Челтенхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
39
Harrison Duncan
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
39
Harrison Duncan
ЦП
Остались в запасе
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Ротерхэм - Челтенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Барнет
- : -
01.12.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
5 : 0
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Посещаемость:
2770
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2019.04.06 18:58
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
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2019.01.06 19:35
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2019.01.06 18:52
3
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
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