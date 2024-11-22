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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Аль-Ахли - Аль-Иттихад
Аль-Ахли - Аль-Иттихад: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Ахли
22.11.2024, пятница, 21:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
67'
А. Сулейя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Аль-Иттихад
90'
+5
Желтая карточка
M. Shabana
Замена
R. Slim
️️️️
Х. Эль-Шахат
90'
Замена
S. Mohamed
️️️️
А. Сулейя
90'
80'
Замена
A. Amr Gomaa
️️️️
F. Farid
80'
Замена
K. Yehia
️️️️
S. Moro
Замена
П. Тау
️️️️
Кахраба
76'
Замена
Афша
️️️️
Э. Ашур
76'
Желтая карточка
Т. Мохамед
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сулейя
67'
64'
Желтая карточка
М. Дауд
62'
Замена
B. Bernard Boateng
️️️️
N. Naser
Пенальти не реализован!
Э. Ашур
44'
43'
Желтая карточка
А. Махди Солиман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
(К)
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
17
Амр Сулейя
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
10
Кахраба
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Аль-Иттихад
37
Аль Махди Солиман
ВР
3
Марван Дауд
ЛЗ
5
Mostafa Ibrahim
ЦЗ
3
Abdallah Bakri
ЦЗ
6
Mahmoud Shabana
ЦЗ
18
Salifu Moro
ЦП
17
Karim El Deeb
(К)
ЦП
8
Naser Naser
ЦП
19
E. Apeh
ЦФ
20
Bekale Aubame
ЦФ
9
Fady Farid
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
13
Марван Атея
ОП
33
Omar El Saaiy
ЦП
10
Афша
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
10
Reda Slim
ЦФ
99
Samir Mohamed
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Sobhy Soliman
ВР
2
Karim Yehia
ЦЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
44
Ahmed El Shimi
ЦП
7
Amr Saleh
ЦП
14
Abdelghani Mohamed
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
77
Benjamin Bernard Boateng
ЦФ
30
Amr Amr Gomaa
ЦФ
3-1-5-1
1
Эль-Шенави
25
Аттиат-Алла
25
Рабия
2
Абдельфаттах
36
Кука
8
Тавфик
8
Ашур
14
Эль-Шахат
10
Кахраба
17
Сулейя
29
Мохамед
4-3-3
37
Солиман
5
3
6
3
Дауд
18
17
8
9
20
19
8
Ашур
10
Афша
10
Афша
8
Ашур
10
Кахраба
10
Тау
10
Тау
10
Кахраба
14
Эль-Шахат
10
10
14
Эль-Шахат
17
Сулейя
99
99
17
Сулейя
18
2
2
18
8
77
77
8
9
30
30
9
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Иттихад
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
13
Марван Атея
ОП
33
Omar El Saaiy
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
44
Ahmed El Shimi
ЦП
7
Amr Saleh
ЦП
14
Abdelghani Mohamed
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
13
Марван Атея
ОП
33
Omar El Saaiy
ЦП
Остались в запасе
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
44
Ahmed El Shimi
ЦП
7
Amr Saleh
ЦП
14
Abdelghani Mohamed
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Иттихад
1
3
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
19
Офсайды
2
3
Количество передач
433
233
Сейвы
0
7
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
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