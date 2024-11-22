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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Нефтчи - Насаф
Нефтчи - Насаф: обзор матча 22 ноября 2024
Нефтчи
22.11.2024, пятница, 14:00
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Насаф
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Матчи команд
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Машал
- : -
03.12.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
3 : 0
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
3 : 0
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Насаф
2 : 0
21.11.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бухара
0 : 1
08.11.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
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Нефтчи
Насаф
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи Фергана» и «Аль-Иттихада» на победу в матче 3-го тура
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8 июля
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«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи Фергана» и «Аль-Иттихада» на победу в матче 3-го тура
25 октября
Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»
8 июля
10
Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
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«Аль-Шарджа» – «Насаф»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
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«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 20:05
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025
2025.09.29 15:35
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.28 09:31
Товарищеский матч. «Спартак» победил в Турции «Насаф» (3:1)
2025.02.24 18:52
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