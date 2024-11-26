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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Аль-Ахли - Стад д'Абиджан
Аль-Ахли - Стад д'Абиджан: обзор матча 26 ноября 2024
Аль-Ахли
26.11.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов Африки, группа C, 1 тур
4 : 2
Завершен
Стад д'Абиджан
14'
Кахраба
21'
Афша
26'
Х. Эль-Шахат
48'
Кахраба
30'
K. Koné
55'
Р. Ассале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Стад д'Абиджан
Замена
К. Эль-Дебес
️️️️
Я. Аттиат-Алла
83'
79'
Замена
M. Kouakou
️️️️
B. Kouyaté
78'
Замена
A. Koanda
️️️️
M. Niampa
77'
Замена
C. Moukoro
️️️️
S. Koré
Замена
R. Slim
️️️️
Х. Эль-Шахат
76'
Замена
П. Тау
️️️️
Кахраба
75'
Замена
А. Кука
️️️️
Афша
75'
56'
Желтая карточка
B. Guèye
55'
ГОЛ! 4:2!
Р. Ассале
Желтая карточка
Кахраба
49'
ГОЛ! 4:1!
Кахраба
48'
30'
ГОЛ! 3:1!
K. Koné
Пас отдал
B. Kouyaté
ГОЛ! 3:0!
Х. Эль-Шахат
Пас отдал
Кахраба
26'
ГОЛ! 2:0!
Афша
Пас отдал
Т. Мохамед
21'
ГОЛ! 1:0!
Кахраба
Пас отдал
Афша
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
(К)
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
13
Марван Атея
ОП
10
Кахраба
ЦП
10
Афша
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Стад д'Абиджан
16
Drissa Bamba
ВР
44
Adama Traoré
ЦЗ
5
Seydou Touré
(К)
ЦЗ
17
Yann Zébré
ЦЗ
18
Essis Beaudeleire Aka
ЦП
12
Ben Kouyaté
ЦП
8
Mohamed Niampa
ЦП
22
Babacar Guèye
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
10
Saint-Jean Koré
ЦФ
9
Kassoum Koné
ЦФ
Главный тренер
Александр Лафит
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
17
Амр Сулейя
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
33
Omar El Saaiy
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
10
Reda Slim
ЦФ
Стад д'Абиджан
1
Yeboua Constant
ВР
7
Ousmane Meite
ЦЗ
2
Mansou Kouakou
ЦЗ
24
Adama Bayo
ЦП
19
Abdoul Koanda
ЦП
15
Mamoudou Bachabi
ЦП
21
Cheick Moukoro
ЦФ
4-1-4-1
1
Эль-Шенави
25
Аттиат-Алла
6
Ибрахим
25
Рабия
2
Абдельфаттах
13
Атея
10
Кахраба
14
Эль-Шахат
8
Тавфик
10
Афша
29
Мохамед
3-4-3
16
44
5
17
12
8
22
18
9
10
27
Ассале
25
Аттиат-Алла
33
Эль-Дебес
33
Эль-Дебес
25
Аттиат-Алла
10
Афша
36
Кука
36
Кука
10
Афша
10
Кахраба
10
Тау
10
Тау
10
Кахраба
14
Эль-Шахат
10
10
14
Эль-Шахат
12
2
2
12
8
19
19
8
10
21
21
10
Остались в запасе
Аль-Ахли
Стад д'Абиджан
31
Уфа Шобейр
ВР
3
Омар Камаль
ПЗ
17
Амр Сулейя
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
33
Omar El Saaiy
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Yeboua Constant
ВР
7
Ousmane Meite
ЦЗ
24
Adama Bayo
ЦП
15
Mamoudou Bachabi
ЦП
Главный тренер
Александр Лафит
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
3
Омар Камаль
ПЗ
17
Амр Сулейя
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
33
Omar El Saaiy
ЦП
Остались в запасе
1
Yeboua Constant
ВР
7
Ousmane Meite
ЦЗ
24
Adama Bayo
ЦП
15
Mamoudou Bachabi
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Александр Лафит
Статистика матча Аль-Ахли - Стад д'Абиджан
1
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
9
Офсайды
9
1
Количество передач
577
346
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Стад д'Абиджан
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Белуиздад
6 : 0
18.01.2025
Стад д'Абиджан
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Стад д'Абиджан
1 : 3
11.01.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Орландо Пайретс
3 : 0
04.01.2025
Стад д'Абиджан
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Стад д'Абиджан
1 : 1
14.12.2024
Орландо Пайретс
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Стад д'Абиджан
0 : 1
07.12.2024
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