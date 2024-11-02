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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Пхохан Стилерс
Сеул - Пхохан Стилерс: обзор матча 02 ноября 2024
Сеул
02.11.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Пхохан Стилерс
33'
S. Kang
37'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Пхохан Стилерс
Замена
J. Kim
️️️️
Д. Лингард
90'
+4
Замена
J. Ryu
️️️️
H. Do-yoon
90'
+4
Замена
R. Tavares
️️️️
S. Iljutcenko
86'
74'
Желтая карточка
Т. Ли
Желтая карточка
S. Seung-beom
70'
Замена
S. Seung-beom
️️️️
C. Young Wook
58'
55'
Замена
J. Teixeira
️️️️
H. Kang
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
S. Lee
46'
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
S. Jo
37'
ГОЛ! 1:1!
W.
ГОЛ! 1:0!
S. Kang
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Seung-mo Lee
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
28
Son Seung-beom
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
4-2-1-3
31
16
37
Ким
17
5
Аль-Араб
8
41
77
Лингард
18
20
90
3-2-3-2
1
5
77
17
Ли
17
4
14
80
18
83
48
77
Лингард
13
13
77
Лингард
8
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
41
29
29
41
18
28
28
18
90
20
20
90
18
25
25
18
83
27
27
83
Остались в запасе
Сеул
Пхохан Стилерс
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
21
In-jae Hwang
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Сеул - Пхохан Стилерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Новости команд
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