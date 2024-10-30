Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Арминия - Унион
Арминия - Унион: обзор матча 30 октября 2024
Арминия
30.10.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Унион
12'
M. Wörl
71'
A. Becker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Унион
Замена
S. Belkahia
️️️️
С. Шрек
90'
+5
Желтая карточка
A. Becker
82'
Желтая карточка
M. Wörl
79'
Замена
I. Young
️️️️
M. Wörl
79'
77'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Фогт
75'
Желтая карточка
Б. Холлербах
ГОЛ! 2:0!
A. Becker
Пас отдал
M. Wörl
71'
71'
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Л. Бенеш
Замена
K. Mizuta
️️️️
L. Kunze
65'
Замена
F. Hagmann
️️️️
C. Lannert
65'
57'
Замена
Т. Роте
️️️️
Р. Сков
Замена
A. Becker
️️️️
Н. Саренрен-Баце
46'
46'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Й. Вертессен
46'
Замена
А. Кемлейн
️️️️
А. Шафер
Желтая карточка
Н. Саренрен-Баце
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
M. Wörl
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
14
Mael Corboz
(К)
ЦП
19
Maximilian Großer
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Джордан
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Том Роте
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
2-5-1-2
1
23
23
Оппи
21
13
38
14
8
Шрек
28
9
19
3-1-3-1-2
1
Реннов
5
Дехи
2
Лейте
7
Фогт
8
Хедира
8
Бенеш
19
Хаберер
13
Шафер
24
Сков
11
Вертессен
9
Джордан
8
Шрек
4
4
8
Шрек
28
2
2
28
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
Саренрен-Баце
49
49
Саренрен-Баце
13
17
17
13
38
30
30
38
24
Сков
4
Роте
4
Роте
24
Сков
13
Шафер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Шафер
11
Вертессен
21
Скарке
21
Скарке
11
Вертессен
8
Бенеш
17
Холлербах
17
Холлербах
8
Бенеш
7
Фогт
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Фогт
Остались в запасе
Арминия
Унион
18
Leo Oppermann
ВР
37
Merveille Biankadi
ЦП
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
37
Merveille Biankadi
ЦП
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Арминия - Унион
3
1
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
14
Офсайды
5
1
Количество передач
262
633
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
Новости команд
Все
Арминия
Унион
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+