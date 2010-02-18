Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Фенербахче
Лилль - Фенербахче: обзор матча 18 февраля 2010
Лилль
18.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
2'
Ф. Бальмон
52'
П. Фро
5'
Ведерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Фенербахче
Замена
С. Шахин
️️️️
Алекс
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
М. Топуз
️️️️
Э. Хурмаджи
Желтая карточка
А. Сантос
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Фро
Замена
Й. Кабай
️️️️
С. Дюмон
ГОЛ! 2:1!
П. Фро
Желтая карточка
Э. Белезоглу
10'
Замена
Д. Барыш
️️️️
Д. Лугано
Желтая карточка
Ф. Бальмон
ГОЛ! 1:1!
Ведерсон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бальмон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
11
Андре Сантос
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
58
Билика
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Алекс
АП
16
Кристиан
АП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
24
Дениз Барыш
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
4-4-1-1
1
Ландро
19
Эмерсон
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
24
Мавуба
15
Бальмон
7
Обраньяк
6
Дюмон
10
Азар
11
Фро
3-2-1-3-1
1
Демирель
77
Генюл
58
Билика
14
Лугано
10
Хурмаджи
11
Сантос
25
Белезоглу
10
Алекс
16
Кристиан
6
Ведерсон
19
Гуиса
6
Дюмон
29
Кабай
29
Кабай
6
Дюмон
11
Фро
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Фро
10
Азар
39
Туре
39
Туре
10
Азар
14
Лугано
24
Барыш
24
Барыш
14
Лугано
10
Алекс
21
Шахин
21
Шахин
10
Алекс
10
Хурмаджи
38
Топуз
38
Топуз
10
Хурмаджи
Остались в запасе
Лилль
Фенербахче
16
Людовик Бутель
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Лилль - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
Новости команд
Все
Лилль
Фенербахче
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+