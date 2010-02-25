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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Лилль
Фенербахче - Лилль: обзор матча 25 февраля 2010
Фенербахче
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лилль
34'
Э. Белезоглу
86'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Лилль
ГОЛ! 1:1!
А. Рами
Желтая карточка
Билика
Замена
Д. Вандам
️️️️
С. Дюмон
Замена
С. Шентюрк
️️️️
Д. Барыш
Замена
К.
️️️️
Д. Гуиса
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Ведерсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Белезоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
58
Билика
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
6
Ведерсон
ЛВ
24
Дениз Барыш
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
10
Алекс
АП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
8
Гекай Иравул
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
16
Кристиан
АП
8
Дейвид
ПП
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
4
Пьер Бахерле
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
4-3-2-1
1
Демирель
19
Тураджи
77
Генюл
58
Билика
14
Иртегюн
24
Барыш
25
Белезоглу
21
Шахин
6
Ведерсон
10
Алекс
19
Гуиса
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
24
Мавуба
6
Дюмон
7
Обраньяк
10
Азар
11
Фро
7
Обамеянг
24
Барыш
23
Шентюрк
23
Шентюрк
24
Барыш
19
Гуиса
16
Кристиан
16
Кристиан
19
Гуиса
6
Дюмон
25
Вандам
25
Вандам
6
Дюмон
7
Обамеянг
39
Туре
39
Туре
7
Обамеянг
Остались в запасе
Фенербахче
Лилль
8
Гекай Иравул
ЦП
1
Волкан Бабакан
ВР
8
Дейвид
ПП
Главный тренер
Кристоф Даум
4
Пьер Бахерле
ЦП
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
8
Гекай Иравул
ЦП
1
Волкан Бабакан
ВР
8
Дейвид
ПП
Остались в запасе
4
Пьер Бахерле
ЦП
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фенербахче - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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