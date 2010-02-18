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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гамбург - ПСВ
Гамбург - ПСВ: обзор матча 18 февраля 2010
Гамбург
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
ПСВ
26'
М. Янсен (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - ПСВ
Желтая карточка
И. Афеллай
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Г. Демель
Замена
Д. Куверманс
️️️️
О. Тойвонен
Желтая карточка
М. Янсен
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
М. Берг
Замена
З. Роберто
️️️️
Д. Аого
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
️️️️
С. Манолев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Янсен
Желтая карточка
С. Манолев
Желтая карточка
М. Петрич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ОП
17
Отман Баккал
ЦП
10
Балаж Джуджак
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
(К)
АП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
4-4-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
14
Розегнал
55
Демель
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
8
Теше
33
Петрич
33
Берг
3-1-2-1-2
15
Исакссон
11
Манолев
2
Родригес
30
Сальсидо
24
Энгелаар
17
Баккал
10
Джуджак
17
Афеллай
11
Тойвонен
27
Лазович
55
Демель
17
Боатенг
17
Боатенг
55
Демель
3
Аого
12
Зе Роберто
12
Зе Роберто
3
Аого
33
Берг
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
33
Берг
26
Вукович
26
Вукович
11
Тойвонен
0
Куверманс
0
Куверманс
11
Тойвонен
Остались в запасе
Гамбург
ПСВ
1
Вольфганг Хесль
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
3
Тимми Симонс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
3
Тимми Симонс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Гамбург - ПСВ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Чиркетта
(Муттенц)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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