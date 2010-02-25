Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Гамбург
ПСВ - Гамбург: обзор матча 25 февраля 2010
ПСВ
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Гамбург
2'
О. Тойвонен
43'
Б. Джуджак
90'
Д. Куверманс
46'
М. Петрич
79'
П. Троховски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гамбург
ГОЛ! 3:2!
Д. Куверманс
Пас отдал
И. Афеллай
Замена
М. Берг
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
Д. Куверманс
Замена
Д. Куверманс
️️️️
Ф. Родригес
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Троховски
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Петрич
Вторая желтая
Г. Демель
Замена
З. Лабиад
️️️️
О. Баккал
Желтая карточка
Г. Демель
Желтая карточка
Й. Матейсен
Желтая карточка
Т. Ринкон
Вторая желтая
Б. Джуджак
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
О. Энгелаар
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Р. Теше
ГОЛ! 2:1!
М. Петрич
Пас отдал
П. Троховски
ГОЛ! 2:0!
Б. Джуджак
Желтая карточка
Р. Теше
Замена
️️️️
С. Манолев
Желтая карточка
О. Тойвонен
Травма
С. Манолев
ГОЛ! 1:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Д. Лазович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
(К)
АП
27
Данко Лазович
ПП
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
(К)
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Томас Ринкон
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЛФ
33
Младен Петрич
ЦФ
8
Роберт Теше
РФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
0
Данни Куверманс
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
3-4-1-1
15
Исакссон
30
Сальсидо
2
Родригес
11
Манолев
10
Джуджак
17
Баккал
24
Энгелаар
27
Лазович
17
Афеллай
11
Тойвонен
4-1-2-3
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
14
Розегнал
3
Аого
8
Ринкон
15
Троховски
12
Зе Роберто
8
Теше
33
Петрич
11
Элиа
17
Баккал
52
Лабиад
52
Лабиад
17
Баккал
2
Родригес
0
Куверманс
0
Куверманс
2
Родригес
33
Петрич
17
Боатенг
17
Боатенг
33
Петрич
8
Теше
11
Питройпа
11
Питройпа
8
Теше
15
Троховски
33
Берг
33
Берг
15
Троховски
Остались в запасе
ПСВ
Гамбург
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
7
Сорен Бертрам
ЦП
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Остались в запасе
7
Сорен Бертрам
ЦП
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча ПСВ - Гамбург
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:50 (прямая)
Новости команд
Все
ПСВ
Гамбург
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+