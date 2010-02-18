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Судьи
Главный судья:
Эрик Брамхар (Рейссен)

Ливерпуль - Униря

18.02.2010, Четверг, 23:05 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Ливерпуль - Униря
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