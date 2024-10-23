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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шэньхуа - Кавасаки Фронтале
Шанхай Шэньхуа - Кавасаки Фронтале: обзор матча 23 октября 2024
Шанхай Шэньхуа
23.10.2024, среда, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 3 тур
2 : 0
Завершен
Кавасаки Фронтале
24'
Х. Ван
90+3'
А. Луис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Кавасаки Фронтале
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Луис
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
83'
79'
Замена
Y. Kobayashi
️️️️
A. Ienaga
79'
Замена
D. Tono
️️️️
S. Miura
Желтая карточка
X. Haoyang
77'
Замена
С. Ву
️️️️
Х. Ван
72'
69'
Замена
Y. Segawa
️️️️
С. ван Вермескеркен
69'
Замена
Эрисон
️️️️
S. Yamada
64'
Замена
S. Kawahara
️️️️
Y. Yamamoto
Замена
Y. Hanchao
️️️️
С. Малеле
64'
Замена
П. Си
️️️️
F.
63'
Замена
X. Haoyang
️️️️
И. Амаду
63'
Желтая карточка
И. Амаду
36'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ван
24'
5'
Красная карточка
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
(К)
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
33
Хайцзянь Ван
ЦП
18
Fernandinho
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
23
Marcinho
ЦП
14
Y. Wakizaka
(К)
ЦФ
20
Shin Yamada
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
15
Си Ву
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Кавасаки Фронтале
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
20
Yusuke Segawa
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
11
Yu Kobayashi
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
24
Ten Miyagi
ЦФ
4-1-2-1-2
1
27
Чан
32
5
Чжу
16
10
Амаду
33
Ван
18
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
3-2-3-2
1
5
13
6
31
ван Вермескеркен
28
8
41
23
20
14
10
Амаду
21
21
10
Амаду
11
Малеле
20
20
11
Малеле
33
Ван
15
Ву
15
Ву
33
Ван
18
30
Си
30
Си
18
31
ван Вермескеркен
20
20
31
ван Вермескеркен
6
19
19
6
41
11
11
41
13
7
7
13
20
99
Эрисон
99
Эрисон
20
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Кавасаки Фронтале
24
Zhen Ma
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
24
Ten Miyagi
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Остались в запасе
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
24
Ten Miyagi
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Тору Оники
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Кавасаки Фронтале
3
1
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
585
322
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Матчи команд
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Мухаммад Таки Аль-Джаафари
(Сингапур)
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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