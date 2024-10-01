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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Джохор - Шанхай Шэньхуа
Джохор - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 01 октября 2024
Джохор
01.10.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 2 тур
3 : 0
Завершен
Шанхай Шэньхуа
11'
А. Айман
26'
Х. Обрегон
80'
Х. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джохор - Шанхай Шэньхуа
Замена
H.
️️️️
Х. Муньис
90'
+2
Замена
М. Дэвис
️️️️
Мурило
90'
+2
Замена
Ж. Амат
️️️️
Н. Инса
86'
ГОЛ! 3:0!
Х. Муньис
80'
77'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
Y. Zexiang
Желтая карточка
Мурило
74'
72'
Замена
П. Си
️️️️
И. Амаду
Замена
B.
️️️️
Х. Обрегон
72'
70'
Желтая карточка
С. Малеле
46'
Замена
С. Чан
️️️️
X. Haoyang
46'
Замена
Т. Гао
️️️️
F.
Желтая карточка
O. Arribas
36'
ГОЛ! 2:0!
Х. Обрегон
Пас отдал
Мурило
26'
16'
Замена
Х. Ван
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
ГОЛ! 1:0!
А. Айман
Пас отдал
Х. Муньис
11'
6'
Желтая карточка
F.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мурило
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
10
Ариф Айман
ПВ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
18
Fernandinho
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
37
Heberty
ЦФ
19
Ромель Моралес
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
33
Хайцзянь Ван
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
3-4-1-2
58
Субиаурре
14
Мурило
14
13
10
Муньис
8
Ундабаррена
30
Инса
23
Исрафилов
10
Айман
24
9
Обрегон
4-1-2-1-2
1
3
4
Цзян
21
16
10
Амаду
15
Ву
18
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
30
Инса
5
Амат
5
Амат
30
Инса
14
Мурило
2
Дэвис
2
Дэвис
14
Мурило
10
Муньис
37
37
10
Муньис
9
Обрегон
9
9
9
Обрегон
21
27
Чан
27
Чан
21
18
17
Гао
17
Гао
18
10
Тейшейра
33
Ван
33
Ван
10
Тейшейра
16
20
20
16
10
Амаду
30
Си
30
Си
10
Амаду
Остались в запасе
Джохор
Шанхай Шэньхуа
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
24
Zhen Ma
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
19
Ромель Моралес
ЦФ
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Джохор - Шанхай Шэньхуа
2
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
10
Офсайды
4
0
Количество передач
454
296
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ратчабури
1 : 1
24.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Джохор
3 : 0
27.10.2026
Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
13.10.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Султан Ибрагим
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