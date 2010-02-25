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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Панатинаикос
Рома - Панатинаикос: обзор матча 25 февраля 2010
Рома
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Панатинаикос
12'
Й. Риисе
68'
Д. Де Росси
40'
Д. Сиссе (П)
43'
С. Нинис
45+1'
Д. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Панатинаикос
Желтая карточка
Ф. Мексес
+3
+2
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Сиссе
Вторая желтая
К. Кацуранис
Замена
С. Лето
️️️️
Д. Салпингидис
Желтая карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
Д. Сиссе
Желтая карточка
Л. Винтра
Замена
С. Жилберто
️️️️
С. Нинис
Замена
Ж. Менез
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 2:3!
Д. Де Росси
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Бриги
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Сиссе
ГОЛ! 1:2!
С. Нинис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Сиссе
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
С. Маринос
Желтая карточка
К. Кацуранис
ГОЛ! 1:0!
Й. Риисе
Пас отдал
Д. Де Росси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Седрик Канте
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
21
Никос Спиропулос
ЛП
23
Жуниор Симао
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
11
Сотирис Нинис
АП
14
Димитриос Салпингидис
(К)
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
15
Силва Жилберто
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
38
Клейтон
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
4-4-1-1
32
Дони
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
7
Черчи
4
Бриги
16
Де Росси
11
Таддеи
20
Перротта
9
Вучинич
4-4-1-1
30
Цорвас
17
Маринос
26
Винтра
3
Саррьеги
5
Канте
14
Салпингидис
23
Симао
28
Кацуранис
21
Спиропулос
11
Нинис
12
Сиссе
4
Бриги
10
Баптиста
10
Баптиста
4
Бриги
7
Черчи
7
Менез
7
Менез
7
Черчи
11
Нинис
15
Жилберто
15
Жилберто
11
Нинис
12
Сиссе
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
12
Сиссе
14
Салпингидис
5
Лето
5
Лето
14
Салпингидис
Остались в запасе
Рома
Панатинаикос
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Остались в запасе
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Рома - Панатинаикос
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Жозе Рамальо (оба - Португалия)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:50 (прямая)
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