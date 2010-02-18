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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Рома
Панатинаикос - Рома: обзор матча 18 февраля 2010
Панатинаикос
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Рома
67'
Д. Салпингидис
85'
Л. Христодулопулос
89'
Д. Сиссе
29'
М. Вучинич
80'
Д. Писарро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Рома
Желтая карточка
А. Черчи
ГОЛ! 3:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
Д. Салпингидис
Замена
С. Маринос
️️️️
С. Лето
ГОЛ! 2:2!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
Ж. Симао
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
С. Нинис
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Писарро
Замена
А. Черчи
️️️️
Р. Таддеи
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 1:1!
Д. Салпингидис
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
К. Кацуранис
Желтая карточка
Ж. Симао
Замена
Дони
️️️️
Ж. Сержио
Травма
Ж. Сержио
Желтая карточка
Р. Таддеи
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Д. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ПЗ
5
Себастьян Лето
ЛП
23
Жуниор Симао
ЦП
14
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
9
Мирко Вучинич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
38
Клейтон
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-5-1
30
Цорвас
21
Спиропулос
3
Саррьеги
5
Канте
26
Винтра
5
Лето
23
Симао
14
Карагунис
28
Кацуранис
11
Нинис
12
Сиссе
4-4-1-1
12
Сержио
16
Мотта
8
Бурдиссо
4
Жуан
6
Риисе
11
Таддеи
7
Писарро
16
Де Росси
4
Бриги
9
Вучинич
10
Баптиста
5
Лето
17
Маринос
17
Маринос
5
Лето
11
Нинис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Нинис
28
Кацуранис
14
Салпингидис
14
Салпингидис
28
Кацуранис
12
Сержио
32
Дони
32
Дони
12
Сержио
11
Таддеи
7
Черчи
7
Черчи
11
Таддеи
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Остались в запасе
Панатинаикос
Рома
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
38
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Панатинаикос - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станич (оба - Словения)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:00 (прямая)
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