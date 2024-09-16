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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Эстегляль - Аль-Гарафа
Эстегляль - Аль-Гарафа: обзор матча 16 сентября 2024
Эстегляль
16.09.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Гарафа
4'
A. Yousif (АГ)
79'
Р. Резаэян
88'
A. Rezavand
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстегляль - Аль-Гарафа
ГОЛ! 3:0!
A. Rezavand
Пас отдал
А. Жалали
88'
Замена
A. Rezavand
️️️️
Z. Niknafs
84'
Замена
Г. Какута
️️️️
Ж. Машарипов
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Резаэян
Пас отдал
М. Мохаммади
79'
74'
Замена
М. Мунтари
️️️️
А. Аль-Ганехи
74'
Замена
R. Boussafi
️️️️
Ф. Коман
Замена
А. Жалали
️️️️
М. Закипур
71'
59'
Желтая карточка
K. Ababacar
58'
Замена
J. Hamed
️️️️
F. Díaz
Желтая карточка
Р. Чешми
53'
52'
Желтая карточка
А. Мадибо
46'
Замена
S. Fadlalla
️️️️
A. Yousif
32'
Желтая карточка
А. Аль-Ганехи
9'
Желтая карточка
S. Sano
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
A. Yousif
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К)
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
4
Рузбех Чешми
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
14
Zobeir Niknafs
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Аль-Гарафа
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
15
Matías Nani
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
33
Аболфазль Жалали
ЛЗ
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
16
Abbas Sharafi
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
23
Arman Ramezani
ЦФ
Аль-Гарафа
1
Юсеф Хассан
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хоссейни
4
Чешми
55
3
4
Закипур
10
Резаэян
14
22
Ндонг
80
10
Машарипов
19
4-2-1-2
13
Сасси
4
20
Чан Хюн-Су
2
15
29
23
Мадибо
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
17
Коман
4
Закипур
33
Жалали
33
Жалали
4
Закипур
14
88
88
14
10
Машарипов
5
Какута
5
Какута
10
Машарипов
2
23
23
2
29
99
99
29
22
Аль-Ганехи
25
Мунтари
25
Мунтари
22
Аль-Ганехи
17
Коман
17
17
17
Коман
Остались в запасе
Эстегляль
Аль-Гарафа
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
16
Abbas Sharafi
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
23
Arman Ramezani
ЦФ
1
Юсеф Хассан
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
16
Abbas Sharafi
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
23
Arman Ramezani
ЦФ
Остались в запасе
1
Юсеф Хассан
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
Статистика матча Эстегляль - Аль-Гарафа
1
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
10
Количество передач
390
345
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Эстегляль
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
12.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Эстегляль
3 : 0
14.09.2026
Аль-Садд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Шахр-и-Кодс
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