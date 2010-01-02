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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Манчестер Сити
Мидлсбро - Манчестер Сити: обзор матча 02 января 2010
Мидлсбро
02.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
45+1'
Б. Мварувари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Манчестер Сити
+4
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
К. Беллами
️️️️
В. Вайсс
Замена
Р. Уилльямс
️️️️
Х. Арка
Желтая карточка
Х. Гарридо
Замена
М. Йитес
️️️️
М. Эмнес
Желтая карточка
Г. О'Нил
Замена
К. Тевес
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
Г. Бэрри
️️️️
М. Ричардс
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Мварувари
Пас отдал
М. Петров
Замена
М. Эмнес
️️️️
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
21
Дэнни Койн
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
20
Крис Ригготт
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
20
Хулио Арка
ЦП
25
Рис Уилльямс
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
17
Джонатан Фрэнкс
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Гордон Стракан
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Венсан Компани
ЦП
22
Хавьер Гарридо
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПВ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Мидлсбро
23
Джейсон Стил
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Марк Йитес
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
36
Джаван Видаль
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
21
Койн
25
Хойт
31
Уитер
20
Ригготт
29
МакМахон
11
Джонсон
20
Арка
25
Уилльямс
19
О'Нил
0
Бент
17
Фрэнкс
4-3-2-1
24
Гивен
5
Сабалета
4
Ричардс
28
Боята
0
Сильвинью
34
Де Йонг
4
Компани
22
Гарридо
7
Вайсс
19
Петров
25
Мварувари
Эмнес
14
Йитес
14
Йитес
Эмнес
11
Джонсон
11
Эмнес
11
Эмнес
11
Джонсон
4
Ричардс
18
Бэрри
18
Бэрри
4
Ричардс
7
Вайсс
39
Беллами
39
Беллами
7
Вайсс
34
Де Йонг
32
Тевес
32
Тевес
34
Де Йонг
Остались в запасе
Мидлсбро
Манчестер Сити
20
Мохамед Шауки
ЦП
23
Джейсон Стил
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Гордон Стракан
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
20
Мохамед Шауки
ЦП
23
Джейсон Стил
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Остались в запасе
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
Главный тренер
Гордон Стракан
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Мидлсбро - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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