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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - СИК
Ильвес - СИК: обзор матча 19 октября 2024
Ильвес
19.10.2024, суббота, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
СИК
14'
L. Ala-Myllymaki
66'
Р. Риски
73'
Р. Риски
89'
И. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - СИК
ГОЛ! 4:0!
И. Атанга
Пас отдал
M. Stjopin
89'
Замена
M. Kivikko Arraño
️️️️
A. Mäenpää
85'
Замена
И. Атанга
️️️️
J. Veteli
85'
78'
Замена
L. Laine
️️️️
К. Пиреш
78'
Замена
G. Oksanen
️️️️
T. Kaukua
Замена
M. Söderbäck
️️️️
О. Юккола
75'
Замена
А. Акиньеми
️️️️
Р. Риски
75'
ГОЛ! 3:0!
Р. Риски
Пас отдал
О. Юккола
73'
Замена
M. Stjopin
️️️️
L. Ala-Myllymaki
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Риски
Пас отдал
R. Araújo
66'
Желтая карточка
R. Araújo
56'
Желтая карточка
Ю. Пиккарайнен
31'
18'
Замена
O. Väistö
️️️️
L. Strapp
ГОЛ! 1:0!
L. Ala-Myllymaki
Пас отдал
A. Mäenpää
14'
9'
Желтая карточка
B. Fati
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
СИК
1
Roope Paunio
ВР
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
3
Babacar Fati
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
6
Вилле Тикканен
ЦП
11
Kasper Paananen
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
СИК
5
Oskari Väistö
ЦЗ
2
Gabriel Oksanen
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
27
Gonzalo Miceli
ЦП
14
Lauri Laine
ЦФ
3-1-5
22
5
Пиккарайнен
30
19
Юккола
15
1
7
9
Риски
28
3-3-4
1
4
Пиреш
3
20
8
Ханнола
25
6
Тикканен
7
Карьялайнен
9
22
11
22
2
2
22
19
Юккола
10
10
19
Юккола
7
20
Атанга
20
Атанга
7
15
8
8
15
9
Риски
17
Акиньеми
17
Акиньеми
9
Риски
20
5
5
20
22
2
2
22
4
Пиреш
14
14
4
Пиреш
Остались в запасе
Ильвес
СИК
36
Ville Seppä
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
15
Eetu Mömmö
ЦП
27
Gonzalo Miceli
ЦП
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Остались в запасе
15
Eetu Mömmö
ЦП
27
Gonzalo Miceli
ЦП
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Ильвес - СИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
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