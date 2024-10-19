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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - ХИК
КуПС - ХИК: обзор матча 19 октября 2024
КуПС
19.10.2024, суббота, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
ХИК
17'
П. Пеннанен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - ХИК
90'
+6
Желтая карточка
О. Кекчу
Желтая карточка
П. Пеннанен
90'
+6
89'
Желтая карточка
Б. Лайонс-Фостер
Замена
A. Heinonen
️️️️
П. Пеннанен
84'
Замена
J. Muzinga
️️️️
S. Saarinen
84'
83'
Замена
Б. Лайонс-Фостер
️️️️
Д. О'Шонесси
83'
Замена
M. Boamah
️️️️
Й. Тойвио
73'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
С. Хостикка
Замена
Ранжел
️️️️
O. Diawara
70'
ГОЛ! 1:0!
П. Пеннанен
Пас отдал
И. Сиссе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
3-4-4
18
25
Сиссе
25
Антви
10
13
Оксанен
20
26
8
Пеннанен
6
Саволайнен
33
1
Крайдль
3-2-1-1-3
1
Ниджуис
6
4
Тойвио
5
О'Шонесси
28
Илитолва
23
Паллас
22
7
Кекчу
94
Эрвин
8
7
Хостикка
8
Пеннанен
17
17
8
Пеннанен
18
11
11
18
10
99
Ранжел
99
Ранжел
10
5
О'Шонесси
24
Лайонс-Фостер
24
Лайонс-Фостер
5
О'Шонесси
4
Тойвио
24
24
4
Тойвио
7
Хостикка
9
9
7
Хостикка
Остались в запасе
КуПС
ХИК
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
85
Ники Мяенпяя
ВР
80
Кевор Палумец
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
80
Кевор Палумец
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча КуПС - ХИК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
Посещаемость:
8543
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