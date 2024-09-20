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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - ХИК
ВПС - ХИК: обзор матча 20 сентября 2024
ВПС
20.09.2024, пятница, 20:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
ХИК
72'
S. Lindeman
33'
Л. Эрвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - ХИК
90'
+2
Желтая карточка
Т. Ниджуис
Желтая карточка
M. Pitkänen
90'
+2
90'
Желтая карточка
G. Antzoulas
86'
Желтая карточка
Л. Лингман
Желтая карточка
E. Ogude
77'
ГОЛ! 1:1!
S. Lindeman
Пас отдал
J. Vahtera
72'
Замена
L. Benjamin Smyth
️️️️
J. Schreuders
69'
Замена
J. Vahtera
️️️️
J. Hyvärinen
69'
67'
Замена
Л. Планж
️️️️
K. Meriluoto
Желтая карточка
П. Ахиабу
44'
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эрвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Samu Alanko
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
41
Emmanuel Ogude
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
2
Josep Nuorela
ЦЗ
17
Kalle Multanen
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
13
Niilo Kujasalo
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
2-1-4-3
1
5
25
44
Башкиров
77
7
4
Ахиабу
9
19
20
41
4-3-3
1
Ниджуис
6
24
Лайонс-Фостер
5
О'Шонесси
23
Паллас
80
Палумец
10
Лингман
22
9
8
94
Эрвин
20
30
30
20
9
19
19
9
9
7
Планж
7
Планж
9
Остались в запасе
ВПС
ХИК
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
2
Josep Nuorela
ЦЗ
17
Kalle Multanen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
2
Josep Nuorela
ЦЗ
17
Kalle Multanen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча ВПС - ХИК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
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