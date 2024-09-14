Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - Хака
Ильвес - Хака: обзор матча 14 сентября 2024
Ильвес
14.09.2024, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Хака
60'
А. Акиньеми
77'
А. Акиньеми
87'
И. Атанга
31'
Э. Олусанья (П)
57'
E. Patoulidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Хака
ГОЛ! 3:2!
И. Атанга
87'
Замена
И. Атанга
️️️️
О. Юккола
84'
81'
Замена
O. Sallinen
️️️️
B. Reemst
80'
Желтая карточка
B. Reemst
ГОЛ! 2:2!
А. Акиньеми
77'
75'
Желтая карточка
A. Lepola
73'
Замена
E. Mastokangas
️️️️
E. Patoulidis
ГОЛ! 1:2!
А. Акиньеми
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
E. Patoulidis
Замена
Р. Риски
️️️️
S. Sybrandy
57'
54'
Желтая карточка
R. Mahuta
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Олусанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
10
Marius Söderbäck
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Хака
12
Anton Lepola
ВР
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
19
B. Reemst
ЦП
5
Гильерме Мораиш
ЦП
99
A. Sejdiu
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Хака
12
Oliver Heino
ВР
24
Nikolas Talo
ЦЗ
20
Jesse Nikki
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
13
Oskari Sallinen
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
3-2-5
22
44
Акпудже
30
19
Юккола
10
7
16
21
14
17
Акиньеми
3-3-4
12
5
4
Ндам
21
77
19
5
Мораиш
21
Олусанья
25
7
99
19
Юккола
20
Атанга
20
Атанга
19
Юккола
21
9
Риски
9
Риски
21
7
19
19
7
19
13
13
19
Остались в запасе
Ильвес
Хака
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
12
Oliver Heino
ВР
24
Nikolas Talo
ЦЗ
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
24
Nikolas Talo
ЦЗ
20
Jesse Nikki
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча Ильвес - Хака
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
Новости команд
Все
Ильвес
Хака
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Ильвес» – «Шахтер»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:41
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+