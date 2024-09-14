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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - СИК
ХИК - СИК: обзор матча 14 сентября 2024
ХИК
14.09.2024, суббота, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
СИК
45+1'
Л. Лингман
68'
К. Палумец
90+2'
Х. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - СИК
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Морено
Пас отдал
К. Пиреш
Замена
M. Boamah
️️️️
Л. Лингман
90'
Замена
А. Хальме
️️️️
Д. О'Шонесси
86'
83'
Замена
J. Streng
️️️️
В. Гаск
Замена
K. Meriluoto
️️️️
Л. Планж
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Палумец
Пас отдал
Л. Эрвин
68'
54'
Желтая карточка
B. Fati
ГОЛ! 1:0!
Л. Лингман
Пас отдал
О. Кекчу
45'
+1
24'
Желтая карточка
В. Гаск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
СИК
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
3
Babacar Fati
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
11
Roni Hudd
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
СИК
1
Miguel Rodríguez
ВР
20
Lewis Strapp
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
4-2-1-3
1
Ниджуис
23
Паллас
6
5
О'Шонесси
24
Лайонс-Фостер
80
Палумец
10
Лингман
7
Кекчу
94
Эрвин
7
Планж
8
3-4-4
4
Пиреш
44
3
10
Гаск
8
Ханнола
25
6
Тикканен
11
7
Карьялайнен
11
Морено
12
10
Лингман
24
24
10
Лингман
5
О'Шонесси
6
Хальме
6
Хальме
5
О'Шонесси
7
Планж
9
9
7
Планж
10
Гаск
9
9
10
Гаск
Остались в запасе
ХИК
СИК
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
1
Miguel Rodríguez
ВР
20
Lewis Strapp
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
11
Roni Hudd
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Rodríguez
ВР
20
Lewis Strapp
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча ХИК - СИК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Joona Manninen, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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