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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Джазира - Аль-Наср
Аль-Джазира - Аль-Наср: обзор матча 28 сентября 2024
Аль-Джазира
28.09.2024, суббота, 19:00
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Наср
5'
Н. Фекир (П)
37'
B. Oliveira
45+6'
B. Oliveira
45+9'
А. Таарабт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Джазира - Аль-Наср
Желтая карточка
M. Coulibaly
90'
+7
Замена
️️️️
Р. Тагир
90'
+1
Замена
A. Fawzi Johar Faraj Abdalla
️️️️
M. Rabii
63'
Замена
️️️️
B. Oliveira
62'
Замена
З. Султан
️️️️
O. Traore
62'
Желтая карточка
M. Rabii
57'
46'
Замена
A. Toure
️️️️
М. Азаркан
45'
+9
ГОЛ! 3:1!
А. Таарабт
Пас отдал
М. Азаркан
ГОЛ! 3:0!
B. Oliveira
Пас отдал
O. Traore
45'
+6
Замена
А. Идрис
️️️️
Н. Фекир
45'
ГОЛ! 2:0!
B. Oliveira
Пас отдал
Н. Фекир
37'
36'
Желтая карточка
G.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Фекир
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Джазира
55
Али Хасейф
(К)
ВР
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
5
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
91
Oumar Traore
ЦП
80
Bruno Oliveira
ЦП
8
Mamadou Coulibaly
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
13
Рамон Миерес
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Аль-Наср
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
4
Gláuber
ЦЗ
5
Samir Memisevic
ЦЗ
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
49
Адель Таарабт
(К)
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
38
Moussa Ndiaye
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аль-Джазира
26
Stojan Leković
ВР
54
Abulla Alhammadi
ВР
21
Абдулла Идрис
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
24
Зайед Султан
ПЗ
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
Аль-Наср
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
4-4-1-1
55
Хасейф
15
28
Тагир
12
5
91
8
6
Эль-Ненни
80
10
Фекир
13
Миерес
3-1-2-2-2
40
4
5
3
8
Фер
6
49
Таарабт
17
Азаркан
49
Буссаид
7
Мабхут
38
10
Фекир
21
Идрис
21
Идрис
10
Фекир
91
24
Султан
24
Султан
91
15
9
9
15
17
Азаркан
28
28
17
Азаркан
Остались в запасе
Аль-Джазира
Аль-Наср
26
Stojan Leković
ВР
54
Abulla Alhammadi
ВР
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
26
Stojan Leković
ВР
54
Abulla Alhammadi
ВР
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
Остались в запасе
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аль-Джазира - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
18
8
Офсайды
3
2
Количество передач
255
550
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Матчи команд
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
05.09.2026
Аль-Джазира
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
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