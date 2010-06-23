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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)
Помощники:
Ян-Хендрик Зальвер, Мик Пикель (оба - Германия)

Словения - Англия

23.06.2010, Среда, 18:00 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Трансляция: "Первый" - 18:00 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Словения - Англия
Товарищеские матчи. Сборные 2009

5 сентября, суббота 20:30 Англия 2:1 Словения
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Англия 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Словения 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Алжир 3 0 1 2 0:2 -2 1
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