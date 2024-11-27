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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 27 ноября 2024
Ливерпуль
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 0
Завершен
Реал
52'
А. Мак Аллистер
76'
К. Гакпо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Реал
89'
Желтая карточка
Эндрик
Замена
Д. Гомес
️️️️
К. Брэдли
87'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Джонс
82'
80'
Желтая карточка
Д. Себальос
78'
Замена
Эндрик
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Робертсон
76'
71'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
70'
Желтая карточка
Ф. Менди
Пенальти не реализован!
М. Салах
70'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
67'
61'
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
57'
Замена
Л. Васкес
️️️️
А. Гюлер
56'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Э. Камавинга
ГОЛ! 1:0!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
К. Брэдли
52'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
40'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
17'
13'
Желтая карточка
Р. Асенсио
Желтая карточка
Д. Нуньес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Харви Эллиот
АП
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Гравенберх
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
3-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
23
Менди
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
15
Гюлер
21
Диас
10
Мбаппе
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
613
366
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.29
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Okko
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