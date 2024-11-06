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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Астон Вилла
Брюгге - Астон Вилла: обзор матча 06 ноября 2024
Брюгге
06.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
52'
Х. Ванакен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Астон Вилла
90'
+5
Желтая карточка
Э. Конса
90'
+1
Желтая карточка
Б. Камара
Замена
Р. Вермант
️️️️
Ф. Хутгла
89'
80'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
О. Уоткинс
80'
Замена
К. Неделькович
️️️️
Д. Карлос
Желтая карточка
У. Ветлесен
78'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Х. Цолис
75'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
К. Нильсен
75'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
А. Сков Ольсен
71'
66'
Замена
П. Торрес
️️️️
Т. Мингс
66'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
М. Роджерс
57'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. МакГинн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Ванакен
52'
25'
Желтая карточка
Д. Карлос
25'
Желтая карточка
Т. Мингс
Желтая карточка
К. Нильсен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
14
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
5
Мингс
22
Матсен
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
17
Цолис
5
Мейер
5
Мейер
17
Цолис
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
5
Мингс
14
Торрес
14
Торрес
5
Мингс
34
Карлос
18
Неделькович
18
Неделькович
34
Карлос
17
Роджерс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Роджерс
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
Остались в запасе
Брюгге
Астон Вилла
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брюгге - Астон Вилла
2
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
418
543
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.42
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Ян Брейдель
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