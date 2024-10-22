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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астон Вилла - Болонья
Астон Вилла - Болонья: обзор матча 22 октября 2024
Астон Вилла
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
55'
Д. МакГинн
64'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Болонья
Замена
Б. Камара
️️️️
Ю. Тилеманс
78'
77'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Д. Ндой
67'
Замена
Н. Моро
️️️️
К. Урбански
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. МакГинн
66'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Л. Бэйли
66'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
66'
66'
Замена
С. Кастро
️️️️
Т. Даллинга
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуран
Пас отдал
М. Роджерс
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
55'
53'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
Р. Баркли
50'
47'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
46'
Замена
Й. Одгор
️️️️
Р. Орсолини
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
46'
45'
Желтая карточка
С. Пош
19'
Желтая карточка
Р. Орсолини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
(К)
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
17
Бэйли
4-1-2-1-2
1
Скорупски
4
Пош
31
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
82
Урбански
80
Фаббиан
19
Фройлер
14
Ндой
7
Орсолини
27
Даллинга
18
Тилеманс
8
Камара
8
Камара
18
Тилеманс
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
7
МакГинн
11
Филоджин
11
Филоджин
7
МакГинн
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
82
Урбански
6
Моро
6
Моро
82
Урбански
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
449
390
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.08
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Вилла Парк
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