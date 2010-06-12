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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Нигерия
Аргентина - Нигерия: обзор матча 12 июня 2010
Аргентина
12.06.2010, суббота, 18:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Нигерия
6'
Г. Хайнце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Нигерия
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Милито
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
К. Уче
️️️️
Т. Тайво
Замена
М. Родригес
️️️️
Х. Себастьян Верон
Травма
Т. Тайво
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
О. Мартинс
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
ГОЛ! 1:0!
Г. Хайнце
Пас отдал
Х. Себастьян Верон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Габриэль Хайнце
ЛЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
(К)
ЦП
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
(К)
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сани Кайта
ОП
15
Лукман Аруна
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
19
Чинеду Обаси Огбуке
ЛФ
8
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Виктор Обинна
РФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Аргентина
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
0
Макси Родригес
ПП
18
Мартин Палермо
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Нигерия
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
13
Юссуф
ЦЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Браун Идейе
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
4-2-2-2
9
Ромеро
6
Хайнце
15
Демичелис
13
Самуэль
17
Гутьеррес
14
Маскерано
8
Верон
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
11
Тевес
4-1-2-3
1
Эньяма
17
Одиа
6
Шитту
2
Йобо
3
Тайво
14
Кайта
15
Аруна
20
Этуху
18
Обинна
8
Айегбени
19
Обаси Огбуке
11
Ди Мария
4
Бурдиссо
4
Бурдиссо
11
Ди Мария
8
Верон
0
Родригес
0
Родригес
8
Верон
9
Игуаин
22
Милито
22
Милито
9
Игуаин
19
Обаси Огбуке
8
Одемвингие
8
Одемвингие
19
Обаси Огбуке
18
Обинна
0
Мартинс
0
Мартинс
18
Обинна
3
Тайво
12
Уче
12
Уче
3
Тайво
Остались в запасе
Аргентина
Нигерия
18
Мартин Палермо
ЦФ
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
13
Юссуф
ЦЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Браун Идейе
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
18
Мартин Палермо
ЦФ
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Марио Болатти
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
13
Юссуф
ЦЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Браун Идейе
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Аргентина - Нигерия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Пикель Мик (оба - Германия)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Первый" 18:00 (прямая)
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