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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Саудовская Аравия
Индонезия - Саудовская Аравия: обзор матча 19 ноября 2024
Индонезия
19.11.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
32'
М. Фердинан
57'
М. Фердинан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Саудовская Аравия
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Струйк
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Радиф
90'
+2
Желтая карточка
С. Абдулхамид
Желтая карточка
Р. Оратмангоен
90'
+2
Желтая карточка
И. Йеннер
89'
Желтая карточка
Н. Тджо-А-Он
87'
79'
Замена
С. Аль-Ганнам
️️️️
Я. аш-Шахрани
Замена
️️️️
С. Уолш
79'
Замена
П. Архан
️️️️
М. Фердинан
78'
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
Т. Хайе
68'
67'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
Ф. Аль-Гамди
61'
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
61'
Замена
А. Радиф
️️️️
Н. Аль-Давсари
ГОЛ! 2:0!
М. Фердинан
57'
46'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
М. Аль-Кахтани
45'
+4
Желтая карточка
Х. Тамбакти
ГОЛ! 1:0!
М. Фердинан
Пас отдал
Р. Оратмангоен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индонезия
12
Мартен Пас
ВР
17
Кельвин Вердонк
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
3
Джей Идзес
(К)
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
18
Ивар Йеннер
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
(К)
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
23
Мохамед Канно
ЦП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Индонезия
21
Мухамад Риянди
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
8
Витан
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Саудовская Аравия
21
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али Ладжами
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
7
A. Fallatah
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-2-2-3
12
Пас
5
Ридхо
3
Идзес
23
Хюбнер
17
Вердонк
6
Уолш
19
Хайе
18
Йеннер
9
Струйк
7
Фердинан
11
Оратмангоен
3-3-1-2-1
22
Аль-Кассар
13
аш-Шахрани
5
Тамбакти
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
10
Аль-Гамди
6
Аль-Давсари
23
Канно
8
Аль-Сахафи
18
Аль-Кахтани
9
Аль-Бурайкан
7
Фердинан
12
Архан
12
Архан
7
Фердинан
9
Струйк
20
Паттинама
20
Паттинама
9
Струйк
19
Хайе
22
Тджо-А-Он
22
Тджо-А-Он
19
Хайе
13
аш-Шахрани
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
13
аш-Шахрани
9
Аль-Бурайкан
7
Аль-Джувейр
7
Аль-Джувейр
9
Аль-Бурайкан
10
Аль-Гамди
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Аль-Гамди
6
Аль-Давсари
20
Радиф
20
Радиф
6
Аль-Давсари
18
Аль-Кахтани
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
18
Аль-Кахтани
Остались в запасе
Индонезия
Саудовская Аравия
21
Мухамад Риянди
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
8
Витан
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
21
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али Ладжами
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
21
Мухамад Риянди
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
8
Витан
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али Ладжами
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Индонезия - Саудовская Аравия
3
3
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
12
Нарушения
15
4
Офсайды
5
1
Количество передач
173
557
Сейвы
3
3
Точность передач %
59
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
R Lutfullin, Uzbekistan
Стадион:
Gelora Bung Karno Stadium, Senayan
Посещаемость:
55970
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