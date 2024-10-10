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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Кувейт
Оман - Кувейт: обзор матча 10 октября 2024
Оман
10.10.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 3 тур
4 : 0
Завершен
Кувейт
30'
М. Аль-Гассани
79'
А. Фаваз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Кувейт
ГОЛ! 2:0!
А. Фаваз
79'
Замена
А. Аль-Кааби
️️️️
А. Аль-Бусаиди
77'
72'
Замена
K. Al Fadhli
️️️️
K. Ebrahim Hajiah
Замена
А. Фаваз
️️️️
С. Аль-Яхьяи
70'
Замена
Э. Аль-Субхи
️️️️
М. Аль-Гассани
70'
67'
Желтая карточка
S. Al Sanea
63'
Замена
Y. Majed
️️️️
M. Daham
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Гассани
Пас отдал
Д. Аль-Яхмади
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
(К)
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
2
Sami Al Sanea
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
14
R. Hany
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Оман
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
15
Yazed Al-Maashani
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Кувейт
27
Saud Al Hoshan
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
6
Khaled Al Fadhli
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Аль-Мухаини
17
Аль-Бусаиди
6
Аль-Хамиси
2
13
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
10
Аль-Яхмади
20
Аль-Яхьяи
21
Аль-Мушайфри
11
Аль-Гассани
3-5-1-1
22
13
5
3
6
7
14
10
18
2
20
17
Аль-Бусаиди
14
Аль-Кааби
14
Аль-Кааби
17
Аль-Бусаиди
20
Аль-Яхьяи
12
Фаваз
12
Фаваз
20
Аль-Яхьяи
11
Аль-Гассани
7
Аль-Субхи
7
Аль-Субхи
11
Аль-Гассани
13
6
6
13
7
15
15
7
Остались в запасе
Оман
Кувейт
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
15
Yazed Al-Maashani
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
27
Saud Al Hoshan
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Остались в запасе
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
15
Yazed Al-Maashani
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Остались в запасе
27
Saud Al Hoshan
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Хелиу Соуза
Статистика матча Оман - Кувейт
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
597
306
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat
Посещаемость:
25891
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