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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шарджа - Аль-Джазира
Шарджа - Аль-Джазира: обзор матча 21 сентября 2024
Шарджа
21.09.2024, суббота, 16:30
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Джазира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарджа
40
Adel Al Hosani
(К)
ВР
11
Luan Pereira
ЦЗ
22
Marcus Meloni
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
24
Маджид Рашид
ОП
11
Firas Ben Al Arbi
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Джазира
55
Али Хасейф
(К)
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
5
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
24
Зайед Султан
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Mamadou Coulibaly
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
13
Рамон Миерес
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Шарджа
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
6
Dhari Fahad
ЦП
9
Биро
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Аль-Джазира
54
Abulla Alhammadi
ВР
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
91
Oumar Traore
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
80
Bruno Oliveira
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
3-3-2-1
40
55
96
Ю-Мин
5
22
24
Рашид
19
Эбрахейм
11
30
7
3-2-2-2-1
55
Хасейф
5
6
Аль-Аттас
12
24
Султан
28
Тагир
6
Эль-Ненни
8
10
Фекир
92
Кебану
13
Миерес
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Джазира
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
6
Dhari Fahad
ЦП
9
Биро
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
54
Abulla Alhammadi
ВР
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
91
Oumar Traore
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
80
Bruno Oliveira
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
6
Dhari Fahad
ЦП
9
Биро
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
54
Abulla Alhammadi
ВР
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
91
Oumar Traore
ЦП
88
Mohmed Alwafi
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
80
Bruno Oliveira
ЦП
71
Carlos Ocoró
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Статистика матча Шарджа - Аль-Джазира
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
436
390
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
Юнайтед ФК
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
05.09.2026
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