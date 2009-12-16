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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Ливорно
Интер - Ливорно: обзор матча 16 декабря 2009
Интер
16.12.2009, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Интер - Ливорно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
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03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
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31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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