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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Франция
Бельгия - Франция: обзор матча 14 октября 2024
Бельгия
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Франция
45+3'
Л. Опенда
35'
Р. Коло Муани (П)
62'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Франция
90'
+3
Замена
М. Тюрам
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ю. Тилеманс
81'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Ш. Де Кетеларе
81'
79'
Желтая карточка
М. Меньян
79'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
У. Дембеле
76'
Вторая желтая
О. Чуамени
73'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Б. Барколя
73'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
М. Гендузи
Замена
А. Вранкс
️️️️
О. Мангала
67'
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Т. Кастань
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Л. Динь
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
56'
Желтая карточка
В. Фас
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Т. Кастань
45'
+3
45'
Желтая карточка
И. Конате
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Коло Муани
Желтая карточка
О. Мангала
29'
24'
Желтая карточка
О. Чуамени
Пенальти не реализован!
Ю. Тилеманс
23'
22'
Желтая карточка
В. Салиба
7'
Желтая карточка
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
8
Юри Тилеманс
(К)
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
(К)
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Арне Энгелс
ЦП
22
Сириль Нгонг
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
2
Дебаст
4
Фас
3
Теате
21
Кастань
18
Мангала
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
11
Доку
11
Опенда
4-1-2-2-1
16
Меньян
5
Кунде
15
Конате
17
Салиба
3
Динь
8
Чуамени
8
Коне
6
Гендузи
7
Дембеле
12
Барколя
12
Муани
21
Кастань
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
21
Кастань
18
Мангала
6
Вранкс
6
Вранкс
18
Мангала
8
Тилеманс
8
Энгелс
8
Энгелс
8
Тилеманс
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
6
Гендузи
6
Камавинга
6
Камавинга
6
Гендузи
7
Дембеле
19
Фофана
19
Фофана
7
Дембеле
12
Барколя
7
Нкунку
7
Нкунку
12
Барколя
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
Остались в запасе
Бельгия
Франция
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бельгия - Франция
3
1
5
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
14
Офсайды
3
0
Количество передач
365
433
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Король Бодуэн
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