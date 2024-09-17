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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Гленавон - Ларн
Гленавон - Ларн: обзор матча 17 сентября 2024
Гленавон
17.09.2024, вторник, 21:45
Северная Ирландия. Премьершип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ларн
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Статистика матча Гленавон - Ларн
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Матчи команд
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленавон
0 : 1
18.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Бангор
0 : 0
11.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 1
07.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленавон
1 : 1
04.04.2026
Портадаун
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
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